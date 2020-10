29-Jähriger mit Amphetamin erwischt

Am Dienstag, kurz nach 09:30 Uhr, wurde am Bahnhof ein 29-Jähriger einer Personenkontrolle unterzogen. Bei der Durchsuchung seines Rucksackes konnten ca. 3,29 g Amphetamin aufgefunden werden. Wie sich herausstellte, war der junge Mann auf dem Weg zum Amtsgericht, um einer zeugenschaftlichen Pflicht nachzukommen. Vermutlich wird er in absehbarer Zeit erneut beim Amtsgericht erscheinen müssen, allerdings wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.