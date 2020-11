29-Jähriger bei Auffahrunfall in Wertheim schwer verletzt

Der 29-Jährige war gegen 14.20 Uhr in Richtung Bahnhof unterwegs und erkannte eine Fahrtverzögerung der vorausfahrenden Fahrzeuge aufgrund eines Linksabbiegers zu spät. Mit seinem VW Golf fuhr er auf den vorausfahrenden Toyota eines 55-Jährigen auf, der wiederum auf den Mercedes-Benz einer 56-Jährigen geschoben wurde. Der 29-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 16.000 Euro.

Verdächtige Wahrnehmung - Zeugen gesucht

Wertheim. Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Dienstagmittag einen scheinbar verwirrten Mann auf einem Kundenparkplatz in Wertheim gesehen habe. Gegen 12.15 Uhr parkte eine Frau mit ihrem Auto auf dem Parkplatz eines Modegeschäfts in der Weingärtnerstraße. Als sie ausgestiegen war, wurde sie von einem Mann angesprochen. Er äußerte wirre und teilweise rechtsextreme Aussagen. Dies schüchterte die Frau so ein, dass sie verängstigt wieder in ihren Wagen einstieg. Der Mann lief daraufhin zu einem schwarzen Fiat und fuhr davon.

Die Person wurde wie folgt beschrieben:

mindesten 1,80 Meter groß, kräftige Statur

heller Teint

keine Haare, Glatze

schmale Brille mit schwarzem Gestell

blaues T-Shirt und graue Latzhose mit blauen Streifen

schwarze Arbeitsschuhe und schwarze Jacke

Personen die von dem Mann ebenfalls angesprochen wurden, die Person gesehen haben oder die Situation beobachten konnten, werden gebeten sich bei der Polizei Wertheim zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 09342 91890, entgegengenommen.

Rollerfahrerin nach Unfall mit Cityroller fahrendem Mädchen gesucht

Tauberbischofsheim. Nach dem Sturz einer Rollerfahrerin am Dienstagmorgen in der Dittigheimer Straße in Tauberbischofsheim bittet die Polizei die unbekannte junge Frau sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden. Die Rollerfahrerin war gegen 7 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs und bog in die Dittigheimer Straße ab. Dabei kam es beinahe zu einer Kollision mit einer 11-Jährigen, die mit ihrem Cityroller den Gehweg auf der Hauptstraße in Richtung Innenstadt befuhr. Es kam zu keiner Berührung, allerdings stürzte die junge Frau infolge ihres Bremsmanövers. Beide Beteiligten versicherten sich nach dem Vorfall, dass es dem Gegenüber gut gehe und kein Sachschaden zu beklagen sei. Die 11-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei bittet nun die unbekannte Rollerfahrerin, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden, um etwaige Verletzungen oder Sachschäden an ihrem Roller besprechen zu können.

Auto-Anhänger mutwillig beschädigt

Wertheim-Bestenheid. Wer hat einen Auto-Anhänger am Fahrbahnrand der Odenwaldstraße in Wertheim-Bestenheid beschädigt? Im Zeitraum von Sonntgamorgen, 1. November, bis Dienstagnachmittag, 5. November, rissen Unbekannte das Rücklicht ab und durchtrennten das Stromkabel. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Wertheim, Telefonnummer 09342 91890.

xere/Polizei Heilbronn