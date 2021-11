29-Jähriger aus Maßregelvollzug in Lohr geflohen

Bei dem Gesuchten handelt es sich um den 29-jährigen Pascal Staudt, der insbesondere wegen Betäubungsmitteldelikten rechtskräftig verurteilt worden war. Er befand sich zuletzt im gelockerten Maßregelvollzug und durfte außerhalb des Bezirkskrankenhauses in Lohr wohnen. Nachdem er dort am 20. Oktober 2021 nicht mehr erreichbar war, wurden Fahndungsmaßnahmen in die Wege geleitet, die bislang jedoch ergebnislos verliefen.

Aufgrund von persönlichen Kontakten könnte sich der Gesuchte auch im Raum Aschaffenburg bzw. Obernburg am Main aufhalten. Gesicherte Erkenntnisse zu seinem Aufenthaltsort liegen aktuell jedoch nicht vor.

Pascal Staudt wird wie folgt beschrieben:

175 cm groß und kräftige Statur

Dunkelblonde kurze Haare und graue Augen

Mehrere Tätowierungen, u.a. drei Totenköpfe am rechten Oberarm, ein Kreuz am rechten Unterarm, ein Tribal am rechten Handrücken und den Namen „Pascal" am linken Unterarm

Wer den Gesuchten seinem Verschwinden gesehen hat oder möglicherweise Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 09352/8741-0 bei der Polizeiinspektion Lohr am Main oder über Notruf 110 zu melden.

vd/Polizei Unterfranken