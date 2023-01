Die Kripo Offenbach bittet um Hilfe bei der Suche nach einem 29-jährigen Mann aus Hanau. Der Vermisste ist etwa 1,85 Meter groß, wiegt um die 120 Kilogramm, hat dunkelblonde Haare und ein Muttermal auf der linken Wange. Er war am war am Montagmorgen nicht mehr in seiner Wohnung in der Nordstraße.