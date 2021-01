29-Jährige mit 2,44 Promille auf der falschen Seite der Insel

Gegen 22.35 Uhr befuhr eine 29-Jährige mit ihrem Opel die Obernauer Straße in Richtung Aschaffenburg. An einer Verkehrsinsel wollte die Dame entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf der falschen Fahrbahnseite an der Verkehrsinsel vorbei fahren. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 22-Jährige mit ihrem KIA in Richtung Obernau. Die KIA-Fahrerin erkannte den Opel zum Glück rechtzeitig und bremste ihr Fahrzeug ab. Dennoch kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Fahrerin des Opels erheblich alkoholisiert war. Ein erster Test vor Ort ergab einen Wert von etwa 2,44 Promille. Die 29-Jährige musste daher auf der Dienststelle eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem wurde ihr Führerschein sichergestellt. Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.500 Euro.

31 -Jähriger in der Wermbachstraße vermutlich auf Drogen

Aschaffenburg. In der Aschaffenburger Wermbachstraße führten Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg am Samstagabend gegen 23.15 Uhr eine Verkehrskontrolle durch. Bei dem Fahrers eines VW ergaben sich für die Streifenbeamten Hinweise darauf, dass der 31-jährige VW-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Mann musste auf der Dienststelle eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sollte die Auswertung positiv verlaufen, kommen auf den 31järigen ein mindestens einmonatiges Fahrverbot sowie eine Geldbuße von mindestens 500 Euro zu.

Unfallflucht in Damm

Aschaffenburg-Damm. In der Kahlgrundstraße in Damm kam es im Zeitraum von Freitag, 13 Uhr und Samstag, 11.30 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. An einem ordnungsgemäß geparkten Audi wurde der linke Außenspiegel durch ein unbekanntes, vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden an dem Audi beziffert sich auf etwa 150 Euro.

Berauscht und ohne Führerschein

Hösbach. In Hösbach ereignete sich am Samstagmittag gegen 12.15 Uhr ein Auffahrunfall in der Ziegelhüttenstraße. Der Fahrer eines VW-Transporters fuhr rückwärts und übersah einen hinter dem Transporter wartenden VW T-Roc. Die Fahrerin des SUV versuchte noch durch Hupen auf sich aufmerksam zu machen und den Zusammenstoß dadurch zu vermeiden. Der Transporter stieß dennoch mit der Front des T-Roc zusammen. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 36-jährige Fahrer des Transporters unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem war dem Mann die Fahrerlaubnis aberkannt worden. Auf der Dienststelle wurde bei dem 36-jährigen eine Blutentnahme durchgeführt. Der Unfallverursacher muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 3500 Euro.

