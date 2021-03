29-Jährer springt auf Flucht vor der Polizei in den Main und schwimmt nach Mondfeld

Gegen 17:15 Uhr schlug der angetrunkene 29-Jährige grundlos einen 15-Jährigen am Mainufer, Höhe Mainfähre. Durch die herbeigerufenen Polizeibeamten konnte der Schläger noch an der Örtlichkeit angetroffen werden, jedoch sprang er unvermittelt in den Main und schwamm an das andere Ufer nach Mondfeld. Dort konnte er einige Zeit später schließlich durchnässt in einem Hinterhof festgenommen werden. Ein Alkotest ergab einen Promillewert von 2,30. Der polizeibekannte Mann wird sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen.

Unbekannter stiehlt Gartensäge aus großheubacher Baumarkt

Großheubach. In einem Baumarkt in der Miltenberger Straße entwendete ein bislang unbekannterTäter am Samstag, in der Zeit zwischen 08:45 Uhr und 09:00 Uhr, eine Gartensäge der Marke Gardena, CS300, im Wert von 46 Euro. Bei dem Dieb handelt es sich um einen schätzungsweise 30 Jahre alten Mann, ca. 1,80 m groß. Er war bekleidet mit einer schwarzen Arbeitsjacke mit weißen oder hellen Feldern.

Vorfahrt in Kleinheubach nicht beachtet - Faru leicht verletzt

Kleinheubach. An der Brückenauffahrt zur Staatsstraße 2441 missachtete am Sonntag, kurz vor 16 Uhr, ein Audi-Fahrer die Vorfahrt einer Ford-Fahrerin, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Autos kam. Dabei wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und die Ford-Fahrerin leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 12.500 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Kleinheubach wurde ebenfalls zur Unterstützung herangezogen.

