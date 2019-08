29-Jähriger ohne gültige Fahrerlaubnis in der Elisenstraße in Aschaffenburg unterwegs

Der Mann räumte gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten ein, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Eine Überprüfung seiner Fahrerlaubnisdaten bestätigte dies. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen „Fahrens ohne Fahrerlaubnis“.

Stadt Aschaffenburg

Überhöhte Geschwindigkeit führt zu Verkehrsunfall

Samstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, kam es in Aschaffenburg zu einem Verkehrsunfall. Der 28-jährige Fahrer eines BMW wollte an der Anschlussstelle „Aschaffenburg Ost“ in Fahrtrichtung Würzburg auf die Autobahn A3 auffahren, als er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in der Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Dieses drehte sich um 180 Grad und kam schließlich in der Böschung zum Stehen. Glücklicherweise wurden weder der Fahrer, noch seine 18-jährige Beifahrerin, verletzt. An dem Pkw entstand Schaden in Höhe von etwa 45.000,- Euro.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung an einem Kfz

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 03:45 Uhr, kam es in der Weißenburger Straße in Aschaffenburg zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Als eine junge Frau zu ihrem dort geparkten Daimler Chrysler zurückkehrte, konnte sie eine Personengruppe, bestehend aus ca. 5 Personen, ausmachen, welche sich in der unmittelbaren Nähe ihres Fahrzeuges aufhielten. Kurz darauf vernahm sie einen lauten Knall. Gemeinsam mit einem Sicherheitsmitarbeiter einer angrenzenden Lokalität wollte sie die Personengruppe ansprechen. Diese entfernte sich jedoch in diesem Moment in Richtung der Frohsinnstraße.

Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

An dem Fahrzeug wurde der rechte Außenspiegel beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.200,- Euro.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Tel.-Nr. 06021/857-2231.

Kreis Aschaffenburg

Drei Verkehrsunfälle nach Wildwechsel

Lkr. Aschaffenburg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Landkreis Aschaffenburg zu insgesamt drei sogenannten „Wildunfällen“. Hierbei kam es jeweils zu einem Zusammenstoß mit einem Reh. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor der Gefahr von Wildunfällen. Insbesondere während der Dämmerungsstunden ist erhöhte Vorsicht geboten.

Verkehrsunfall infolge von Trunkenheit

Mainaschaff. Am Samstagabend gegen 18:30 Uhr kam es in Mainaschaff zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Mann stürzte alleinbeteiligt mit seinem Kleinkraftrad, als er dieses gerade auf einem Parkplatz abstellen wollte. Der Mann zog sich hierbei lediglich kleine Schürfwunden zu. Eine anschließende Überprüfung durch die eingesetzten Polizeibeamten ergab, dass der Mann deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen „Trunkenheit im Verkehr“

