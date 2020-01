29-Jährige im Würzburger Ringpark sexuell genötigt

Die 29-Jährige war am Dienstagmorgen, gegen 6 Uhr, im Bereich des Hauptbahnhofs unterwegs, als sie von dem Unbekannten zunächst mit anzüglichen Bemerkungen angesprochen worden ist. Sie beachtete den Mann nicht und lief weiter in Richtung Berliner Platz. Im Ringpark - direkt gegenüber vom Quellenbach-Parkhaus - trat der Mann jedoch erneut unvermittelt an sie heran, riss sie zu Boden und berührte sie unsittlich im Intimbereich.

Die Frau setzte sich vehement zur Wehr, schlug dem Unbekannten ins Gesicht und schrie lautstark um Hilfe. Der Mann ließ schließlich von ihr ab und flüchtete. Die Geschädigte selbst begab sich zu einer in der Nähe wohnenden Bekannten. Von dort aus verständigte Sie in den Nachmittagsstunden die Polizei.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

1,70 Meter groß

kräftige Statur (ca. 100 kg)

sprach gebrochenes deutsch

dunkle Haare

Drei-Tage-Bart

bekleidet mit dunkler Jacke

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.

dc/Meldung der Polizei Unterfranken