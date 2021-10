2,84 Promille: So wollte ein 69-Jähriger in Kleinheubach weiterfahren

Beim Losfahren touchierte der Kleinheubacher ein geparktes Auto. An diesem entstand ein geringer Sachschaden. Nach dem Zusammenstoß setzte der Mann seine Fahrt fort. Unbeteiligte Bürger konnten den 69-Jährigen auf dem Parkplatz des Seehecken-Centers noch anhalten. Die hinzugezogene Streife stellte bei einem durchgeführten Atemalkoholtest einen Wert von 2,84 Promille fest. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrer wurde mit auf die Dienststelle verbracht. Die Folge des Verkehrsunfalls ist neben der Führerscheinbeschlagnahme auch ein Strafverfahren.

Miltenberg. Am Samstag wurde bei Polizei Miltenberg eine Verkehrsunfallflucht gemeldet. Der geparkte Wagen der Geschädigten wurde von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren. Die Anzeigenerstatterin parkte ihren Seat vorwärts in einer Parklücke auf einem Stellplatz zwischen zwei Garagen im Arnouviller Ring. Am Folgetag kam die 74-Jährige zu ihrem Wagen zurück und stellte fest, dass die hintere rechte Türe und der Radlauf leicht beschädigt waren. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Miltenberg unter der Rufnummer 09371/945-0 zu melden.

mkl/Polizei Miltenberg