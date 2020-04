28-Jähriger nach Unfall bei Miltenberg in Klinik geflogen

Bei einem Verkehrsunfall in Wenschdorf wurde ein Volvo-Fahrer schwer verletzt.

Gegen 15 Uhr war der Mann auf der Staatsstraße 2309 von Walldürn kommend in Richtung Miltenberg unterwegs. In einer Rechtskurve kam er auf der regennassen Fahrbahn nach rechts von der Straße ab, durchfuhr mehrere Meter der Böschung und prallte schließlich frontal gegen einen massiven Baumstumpf. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er nach einer Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst von einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste.

Das Fahrzeug hat vermutlich nur noch Schrottwert und wurde abgeschleppt. Die Feuerwehren aus Miltenberg, Wenschdorf und Großheubach waren im Einsatz und sicherten die Unfallstelle ab. Die Staatsstraße war für rund eineinhalb Stunden gesperrt. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere Tausend Euro.

rah