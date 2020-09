28-Jähriger beim Fischwildern in Lohr-Steinbach erwischt worden

Im Rahmen einer Fischereikontrolle konnte am Sonntagabend an der Mainlände in Steinbach ein 28-jähriger Mann angetroffen werden, welcher bereits eine Angel zum Fischfang ausgelegt hatte. Eine weitere Angel machte er gerade fangbereit. Nachdem er aufgefordert wurde, seine Erlaubniskarte vorzuzeigen gab er zu, keine zu besitzen. Daraufhin musste er das Fischen einstellen und seine Ausrüstung zusammenpacken. Ihm erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fischwilderei.

stru/Polizei Lohr