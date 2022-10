28-Jährige prallt in Wörth in Jägerzaun

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte offensichtlich eine 28-Jährige am Freitagnachmittag. Dem derzeitigen Sachstand nach kam sie aufgrund ihrer Alkoholisierung mit ihrem Audi in der Kronbergstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Jägerzaun. Nachdem sie rund 15 Meter des Jägerzauns umgefahren hatte, versuchte sie noch weiter zu fahren.

Holzteile, die sich im Radkasten verkeilt hatten, machten eine Weiterfahrt jedoch unmöglich. Die 28-Jährige lief zur Unfallstelle zurück und wurde dort von einer alarmierten Streife der Polizeiinspektion Obernburg angetroffen. Da die Frau einen deutlich alkoholisierten Eindruck auf die Beamten machte, ordneten sie eine Blutentnahme an. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Trunkenheit im Verkehr. Den Führerschein stellte die Polizei noch vor Ort sicher.

Radfahrer stößt gegen wartenden BMW in Großheubach und fährt weg

Großheubach. Gegen einen in der Straße "In den Seegärten" verkehrsbedingt haltenden weißen BMW, ist am Freitagabend ein Radfahrer gefahren. Der ca. 60 - 70 Jahre alte Fahrradfahrer versuchte rechts an dem wartenden BMW vorbeizukommen und stieß gegen den Tankdeckel. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Mann weiter.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

dc/Meldungen der Polizei für den Kreis Miltenberg