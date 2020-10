27-Jähriger baut mit 1,6 Promille Unfall in Wertheim

Der 27-jährige Fahrer eines Alfa Romeo war aus Richtung Wertheim kommend in Richtung Hundheim unterwegs. Nach der Abzweigung nach Nassig geriet er am Ende einer langgezogenen Linkskurve mit seine Pkw nach links von der Fahrbahn ab und schlitterte den Grünstreifen entlang. Schließlich kam das Auto zurück auf die Fahrbahn und prallte dann mehrfach gegen die rechte Leitplanke.

Der 27-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Den Schaden an den Leitplanken und einem Verkehrszeichen schätzt die Polizei auf 500 Euro.

Während der Unfallaufnahme stellte die Streifenwagenbesatzung Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Es folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Der 27-Jährige musste seinen Führerschein abgeben. Er kann nun mit einer Anzeige rechnen.

vd/Polizei Heilbronn