27-Jähriger verursacht betrunken Unfall in Karlstein und flüchtet

Gegen 22.40 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei Alzenau mit, dass er beobachten konnte, wie der Fahrer eines Transporters die Hanauer Landstraße in Richtung Kleinostheim fuhr. Vor dem Kreisverkehr fuhr er plötzlich mittig auf der Fahrbahn und überfuhr die dortige Verkehrsinsel. Anschließend flüchtete der Fahrer ohne anzuhalten auf die Autobahn. Dort konnte er durch Polizeikräfte der umliegenden Dienststellen gestoppt werden. Der 27-jährige Fahrzeuglenker machte einen stark alkoholisierten Eindruck. Ein freiwilliger Alkoholtest war nicht möglich, weswegen eine Blutentnahme angeordnet wurde. Seinen Führerschein musste er sofort abgeben. An der Verkehrsinsel und an seinem Transporter entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro.

mci / Quelle: Polizei Alzenau