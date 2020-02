27-Jähriger bricht in Autohaus ein und wird festgenommen

Am Donnerstagabend, gegen 22:20 Uhr, löste ein 27-Jähriger den Einbruchalarm eines Autohauses in der Mörswiesenstraße aus. Bei Eintreffen der Polizeibeamten und des Verantwortlichen konnte eine aufgezogene Seitentür aufgefunden werden. Im weiteren Verlauf wurde der Einbrecher im Autohaus aufgefunden und festgenommen. Bei der Durchsuchung des 27-Jährigen wurden Schlüssel aufgefunden. Diese stammten offensichtlich aus einem Tresor, der in der Zeit von Mittwoch, 22 Uhr bis Donnerstag, 11:15 Uhr aus den Büroräumlichkeiten einer Kirchengemeinde in der Mainaschaffer Straße entwendet wurde. Hier hatte sich ein unbekannter Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zu dem Gebäude verschafft. Im Anschluss verwüstete der Täter die Küche und machte sich den besagten Tresor zu Eigen. Die beiden Sachverhalte und deren Tatzusammenhang sind nun Teil der Ermittlungen der Polizeiinspektion Aschaffenburg.

Geldbeutel aus Handtasche gestohlen

Ein unbekannter Täter entwendete am Freitag, zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr, einer 87-jährigen Dame den Geldbeutel. Die Dame war zur Tatzeit in einem Supermarkt in der Ernsthofstraße einkaufen. Die Geldbörse befand sich hierbei in einer Handtasche, welche am Einkaufwagen hing. Darin enthalten war eine geringe Menge Bargeld und weitere Dokumente. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Aschaffenburg