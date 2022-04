Die Täter hatte die Dachrinne am Vereinsheim des SV Bavaria Wiesen abmontiert und mit einem Fahrzeug abtransportiert. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Wildunfall

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am frühen Mittwoch gegen 07 Uhr erfasste ein Seat-Fahrer auf der Staatstraße 2305, Höhe Hessenkurve, ein Reh. Der Pkw wurde dabei im Frontbereich beschädigt (500 Euro).

mkl/Polizei Alzenau