26-Jähriger stirbt bei Unfall auf der B 45 bei Rodgau

Gegen 18.25 Uhr befuhr der Fahrer eines schwarzen BMW aus dem Landkreis Offenbach die B 45 in Fahrtrichtung Dieburg. Ersten Ermittlungen zur Folge zog der BMW zwischen den Anschlussstellen Rodgau Weiskirchen und Rodgau Jügesheim auf den Standstreifen und prallte dabei gegen ein Sattelzuggespann, welches auf der rechten Spur fuhr. Der einzige Insasse des Fahrzeugs wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

rund 100.000 Euro. Die B 45 war für Bergungs- und Rettungsmaßnahmen bis 22.30 Uhr voll gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Langenselbold 06183/911550 zu melden.

mkl/Polizei Südhessen