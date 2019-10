26-Jähriger gerät bei Lengfurt in Gegenverkehr und wird schwer verletzt

Ein 26-jähriger hatte die Staatsstraße in Richtung Marktheidenfeld befahren und war mit seinem Auto in einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß er frontal mit einem entgegen kommenden Opel Vivaro zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand durch den Zusammenstoß Totalschaden. Der 26-Jährige wurde schwer verletzt in die UNI-Klinik Würzburg eingeliefert. Der 37-jährige Opel-Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 18000 Euro. Die Staatsstraße musste wegen des Unfalls gesperrt werden. An der Unfallstelle und zur Verkehrsregelung waren die Feuerwehren aus Marktheidenfeld und Lengfurt eingesetzt.

Esselbach, Lkr. Main-Spessart

Lkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Am Freitagabend, gegen 19.00 Uhr, wurde ein 50jähriger Fahrer eines Sattelzuges in Esselbach im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass der 50jährige den Sattelzug gar nicht fahren durfte. Grund hierfür war, dass dem Fahrer die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Weiterhin wurde von der Streifenbesatzung festgestellt, dass der 50jährige unter Drogeneinfluss stand. Bei ihm wurde deswegen noch eine Blutentnahme durchgeführt.

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart

Unfallflucht

Ebenfalls am Freitag gegen 17.50 Uhr, wurde von einer Zeugin ein schwarzer Pkw beobachtet, der unmittelbar vor dem Polizeigebäude in der Würzburger Str. im Vorbeifahren einen geparkten Pkw beschädigte. Die Zeugin meldete ihre Beobachtung umgehend bei der Polizei, wodurch die Verursacherin, eine 22jährige Frau, ermittelt werden konnte. Der verursachte Schaden beträgt ca. 350 Euro.

Karbach, Lkr. Main-Spessart

Laternenmast angefahren

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Karbach, Am Pfarrgarten ein Laternenmast von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro.

Polizei Marktheidenfeld/mkl