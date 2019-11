26-Jähriger bei Onlinekauf auf "Fake-Shop" betrogen

Bereits Ende Oktober erwarb ein 26-jähriger Mann über einen Online-Shop „sigma-tech.store“ eine Spiegelreflexkamera im Wert von 440,- Euro. Den Betrag überwies er im Voraus auf ein Konto in Spanien. Da er bis heute jedoch keine Lieferung erhielt und alle Anfragen seitdem unbeantwortet blieben, wandte er sich an die Polizei. Die Ermittlungen haben ergeben, dass es sich bei dem Verkäufer um einen sogenannten „Fake-Shop“ handelt, welcher bereits mehrfach in gleicher Weise in Erscheinung getreten ist. Die Polizei warnt daher vor Einkäufen in sogenannten „Fake-Shops“, die vorwiegend in der Vorweihnachtszeit im Internet auftauchen. Diese Seiten erscheinen im Netz wie ganz normale Internet-Shops und bieten häufig Elektroartikel zu unüblich günstigen Preisen an. Die Zahlung soll nach der Bestellung vom Käufer meistens im Voraus auf ausländische Bankkonten erfolgen. Anschließend erfolgt dann natürlich keine Warenlieferung, da es sich um eine Betrugsmasche handelt. Bei Internetkäufen sollte deshalb besondere Vorsicht geboten sein, wenn ein Kaufpreis auffällig günstig ist und der Internethändler nicht bekannt ist. Der Shop-Name sollte dann im Internet recherchiert werden. In vielen Fällen liegen hier bereits Warnhinweise ein. Eine Vorab-Überweisung auf ein ausländisches Bankkonto ist ein weiteres sicheres Alarmzeichen. Im Zweifelsfall ist die Bestellung bei einem als seriös bekannten Händler für ein paar Euro mehr die bessere Alternative.

Geparktes Auto angefahren

Am Mittwoch gegen 23.00 Uhr wollte ein 19-jähriger Autofahrer auf dem Parkplatz gegenüber dem ehemaligen Hotel Schäffer ausparken. Dabei stieß er leicht gegen einen Pkw Audi. Der Unfallverursacher hinterließ einen Hinweiszettel am beschädigten Fahrzeug und teilte den Vorfall bei der Polizei mit. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 800,- Euro.

Wildunfall

Am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr befuhr ein 35-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 11 von Hofstetten in Fahrtrichtung Steinbach. Dabei erfasste er ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Wild wurde getötet. Am Pkw VW Caddy entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro.

ala/Polizei Gemünden