25 Kanarienvögel in Mömbris gestohlen

Der Geschädigte schätzt den Beuteschaden auf ca. 600 Euro.

Fahrradfahrerin stürzt in Kälberau

Alzenau-Kälberau, Lkr. Aschaffenburg. Am Freitag gegen 14:15 Uhr kam eine 74- jährige Fahrradfahrerin in der Michelbacher Straße alleinbeteiligt zu Sturz. Sie wurde im Anschluss mit Verdacht auf eine Handgelenksfraktur in ein Krankenhaus eingeliefert.

Auto in Alzenau verkratzt

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Freitag, 11:45 Uhr bis 13:00 Uhr, wurde in der Burgstraße von Unbekannten ein geparkter Pkw auf der Fahrerseite verkratzt. Am Fahrzeug der Marke „Aston Martin" entstand ein hoher Sachschaden.

Mit Marihuana im Zug erwischt

Karlstein-Dettingen, Lkr Aschaffenburg. Am Freitagabend gegen 21:15 Uhr stellten Beamte der Bundespolizei bei einem Zuggast Cannabis-Geruch fest. Bei der anschließenden Kontrolle wurde eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Den 32- jährigen Mann aus dem Landkreis Aschaffenburg erwartet nun eine Strafanzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau