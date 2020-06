25-Jähriger schrubbt mit Mercedes über Kreisel-Insel in Goldbach

Kurz vor 7 Uhr verließ ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer die Autobahn A3 aus Richtung Frankfurt kommend an der Anschlussstelle Goldbach. Am Kreisverkehr oberhalb der Autobahn fuhr der Mann mit seinem Mercedes geradeaus weiter, querte die Kreisel-Insel und prallte an der Zufahrt zur Autobahn Richtung Würzburg an eine Mauer. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, konnte jedoch von der Polizei in der Nähe gefunden werden.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der 25-Jährige leicht verletzt. Die Beamten stellten bei ihm Alkoholgeruch fest. Auf der Polizei-Dienststelle führten sie einen Alkoholtest durch und stellten den Führerschein des Mannes sicher.

Der Mercedes hat nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro summieren. Die Feuerwehr Goldbach war vor Ort. Die Zufahrt zur A3 Richtung Würzburg war kurzzeitig gesperrt.

Ralf Hettler