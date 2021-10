25 Gullideckel rausgehoben, acht Pfosten umgerissen und Schild geknickt

So entnahm er aus 25 Wasserabläufen entlang der Straße die Schachtabdeckungen (Gullideckel) und legte diese auf der Straße ab.

Weiterhin knickte er an einem Kreisverkehr ein Verkehrszeichen um, welches hierdurch beschädigt wurde und riss im weiteren Verlauf acht Leitpfosten aus ihrer Verankerung.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 600 Euro. Die Schachtabdeckungen mussten durch eine Streifenbesatzung wieder eingesetzt werden. Nach jetzigem Kenntnisstand wurden durch die offenliegenden Ablaufschächte beziehungsweise herumliegenden Abdeckungen keine Verkehrsteilnehmer gefährdet. Ein Einfahren in die offenen Schächte bzw. ein Überfahren der massiven Schachtabdeckungen hätte aber mutmaßlich zu einer massiven Beschädigung eines Fahrzeuges und folgend einem Verkehrsunfall geführt.

Zeugen der Tat bzw. Verkehrsteilnehmer, welche durch die Veränderungen im Straßenraum beeinträchtigt wurden, werden gebeten, sich mit der PI Karlstadt unter Tel. 09353/9741-0 oder pp-ufr.karlstadt.pi@polizei.bayern.de in Verbindung zu setzen.

Nach Streit betrunken Auto gefahren

Zellingen. Am frühen Sonntagmorgen kam es in Zellingen zu einem Familienstreit, infolge dessen ein Bekannter eines Beteiligten mit diesem Zusammen den Ereignisort verließ. In der Zwischenzeit wurde die Polizei hinzugezogen, die den zurückkehrenden Auto-Fahrer einer Kontrolle unterzog. Hierbei stellte sich die Alkoholisierung des Fahrzeugführers heraus. Dieser wurde in Folge einer Blutentnahme unterzogen. Die Trunkenheit im Verkehr ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

mkl/Polizei Karlstadt