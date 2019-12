25-Jähriger mit 0,49mg/l in GRoßheubach unterwegs

Hierbei wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Der Fahrzeugführer wurde zu hiesiger PI verbracht und hier ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,49mg/l. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Bürgstadt. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde im Bereich des Stadtwegs auf Höhe des McDonalds ein Zaun, sowie ein Verkehrszeichen von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro;. Hinweise ergaben, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen schwarzen BMW handelt, welcher massive Beschädigungen im Bereich der Front aufweisen muss. Zeugen werden gebeten sich unter 09371-9450 zu melden.

Kriminalitätsgeschehen

Kleinheubach. Im Rahmen einer Ruhestörung wurde im Bereich der Bahnhofstraße in einer Wohnung starker Marihuanageruch festgestellt. Nach erfolgter Durchsuchung unter Mitwirkung eines Hundeführers konnten insgesamt 43 Gramm Marihuana aufgefunden werden. Dies konnte zwei Beschuldigten im Alter von 27 und 17 Jahren zugeordnet werden. Die Beiden erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund des Besitzes von Betäubungsmitteln.

Großheubach/Riedern. Im Laufe des Freitags wurden an einem geparkten Mitsubishi beide Kennzeichen entwendet. Ob die Kennzeichen im Laufe des Nachmittags/abends auf einem Schotterparkplatz in der Ortsdurchfahrt in Riedern oder nachts auf dem Firmenparkplatz in Großheubach gestohlen wurden, ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich unter 09371-9450 zu melden.

Polizei Miltenberg/mkl