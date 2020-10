24-Jähriger fährt in Sailauf mit Smart auf Kreisel

Der junge Mann fuhr von Laufach kommend auf der Bundesstraße 26 in Richtung Kreisel zu den Weyberhöfen. Hierbei fuhr der Smart-Fahrer jedoch nicht um, sondern auf den Erdwall des Kreisverkehrs. Nach einer Drehung um 180 Grad, kam er obenauf zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und von den Rettern einem Krankenhaus zugeführt. Der Pkw musste mittels eines Krans geborgen werden. Mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden.

Fahrzeugspiegel abgetreten und Lack verkratzt

Ein unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Samstag, 19 Uhr bis Sonntag, 10:20 Uhr mehrere Autos in Stockstadt. Die drei betroffenen Fahrzeuge waren in der Hauptstraße abgestellt und weisen nun abgetretene Außenspiegel auf. Es entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.

In derselben Nacht kam es auch in Mainaschaff zu einer Beschädigung eines BMW, der in der Goethestraße abgestellt war. Hier wurde das gesamte Fahrzeug durch einen unbekannten Täter verkratzt. Mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.