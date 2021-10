24-Jähriger fährt in Aschaffenburg E-Scooter unter Drogeneinfluss

Der Fahrer zeigte während der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten. Die Beamten konnten zudem Marihuanageruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Schnelltest bestätigte den Verdacht. Der 24-Jährige händigte anschließend freiwillig eine kleine Menge Marihuana an die Beamten aus. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen dem Besitz von Betäubungsmitteln und der Fahrt unter Drogeneinfluss zu.

Renault angefahren und geflüchtet

Schweinheim. Am Donnerstagmorgen beobachtete ein Zeuge den Fahrer eines Opel Corsa, als dieser beim Rangieren auf dem Tankstellengelände im Sälzerweg einen geparkten Renault beschädigte. Der Unfallverursacher stieg anschließend aus seinem Fahrzeug aus und begutachtete den entstandenen Schaden. Anstatt jedoch die Polizei zu verständigen oder seine Personalien zu hinterlassen, stieg er wieder in sein Auto ein und flüchtete. Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem Unfallverursacher aufgenommen. Er muss mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen.

Handyhüllendiebstahl in Elektromarkt

Ein bislang unbekannter Täter betrat am Dienstagabend ein Geschäft für Unterhaltungselektronik in der Citygalerie, näherte sich zielgerichtet einem Verkaufsregal und entnahm dort neun Handyhüllen im Wert von fast 500 Euro. Anschließend versuchte er mit der Beute zu entkommen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahlsversuch und verfolgte den Täter. Dieser ließ daraufhin seine Beute fallen und flüchtete.

Wildschwein rennt gegen BMW

Hösbach. Am Donnerstag um kurz nach 21:00 Uhr überquerte eine Rotte Wildschweine die Schmerlenbacher Straße im Bereich des Forstamtes bei Winzenhohl. Ein BMW-Fahrer erkannte die Wildtiere frühzeitig und bremste ab. Nachdem die Rotte die Fahrbahn überquerte, setzte der 34-Jährige seine Fahrt fort. In diesem Moment überquerte ein weiteres Wildschwein als Nachzügler der Rotte die Fahrbahn und rannte seitlich gegen den BMW. Am Fahrzeug entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.