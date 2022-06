24-Jährige prallt bei Lohr in Heck eines VW

In der Jahnstraße kam es am Mittwoch gegen 17.40 Uhr, zwischen dem Kreisverkehr am ZOB und dem Kreisverkehr vor der Stadthalle, zu einem Auffahrunfall. Eine 24-jährige Frau fuhr mit ihrem VW Polo vom ZOB kommend in Richtung Stadthalle. Sie erkannte zu spät, dass sich vor ihr der Verkehr am Kreisverkehr zurückstaute. Sie bremste zu spät und prallte mit ihrem VW in das Heck des vorausfahrenden Seat. Verletzt wurde niemand. Am VW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von geschätzt 1500 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Der Heckschaden am Seat wird auf circa 2000 Euro geschätzt.

Fundsache in Lohr

Bei der Dienststelle wurde am Mittwoch, gegen 18.15 Uhr, ein Schlüsselbund abgegeben. Am Schlüsselbund befinden sich der Schlüssel für einen Audi und vier Sicherheitsschlüssel. Der Schlüsselbund wurde im Bereich des Sportplatzes von Steinbach gefunden. Er kommt zum Fundamt der Stadt Lohr.

Sachbeschädigung durch Graffiti in Lohr

Das Dach vom Werkstattgebäude der Berufsschule Lohr wurde in der Zeit vom Dienstag, 31.05.2022, 23.00 Uhr, bis zum 01.06.2022, 06.00 Uhr, mit einem blauen Schriftzug besprüht. Der oder die Täter sind hierfür auf das Dach geklettert. Wie hoch die Kosten für eine Beseitigung sind, lässt sich nur schwer abschätzen. Zeugen, die eine Beobachtung gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Lohr in Verbindung zu setzten. Hinweise werden unter der Tel.-Nr. 09352/87410 oder der Email pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de entgegengenommen.

Polizei zieht nicht zugelassenes Skateboard in Partenstein aus dem Verkehr

Einer Polizeistreife fiel am Mittwoch um 17.20 Uhr auf dem Radweg zwischen Lohr und Partenstein ein Skateboard-Fahrer auf. Es war festzustellen, dass er fahrend auf dem Board stand, allerdings keine Abstoßbewegungen mit den Beinen machte. Er wurde deshalb von der Streifenbesatzung in Partenstein hinter dem Industriegebiet erwartet. Die Streife konnte feststellen, dass er eine Fernbedienung in der Hand hatte. Mit dieser Fernbedienung konnte er das elektrisch angetriebene Board steuern. Es erreicht nach Angaben des 41-jährigen Fahrers eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 25 km/h. Der Betrieb eines solchen „Kraftfahrzeugs" ist in Deutschland im öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig. Es bräuchte für die Inbetriebnahme eine Haftpflichtversicherung, die es jedoch nicht gibt. Zum Führen benötigt man des Weiteren einen Führerschein. Den hatte der 41-Jährige. Allerdings wurde er wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt. Das Board wurde sichergestellt.

stru/Polizei Lohr