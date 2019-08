24-Jähriger zeigt Polizei beleidigende Geste in Marktheidenfeld

Dieser zeigte gegenüber den Beamten eine eindeutig beleidigende Geste. Für den mit 1,66 Promille alkoholisierten Mann hat diese nun eine Anzeige wegen Beleidigung zur Folge.

Unfallflucht

Am Samstagmittag gegen 11.30 Uhr wurde die PI Marktheidenfeld von einem Zeugen aus der Untertorstraße verständigt. Dieser hatte dort einen lauten Schlag auf der Straße gehört. Als er nach draußen sah, bemerkte er den Fahrer eines Kleintransporters, der sich auffällig die Stoßstange eines geparkten Pkw ansah. Der Fahrer entfernte sich jedoch zunächst von der Örtlichkeit. Die Streife stellte vor Ort fest, dass der geparkte Pkw einen Schaden an der Stoßstange aufwies, welcher offenbar von dem Kleintransporter verursache worden sein musste. Der aufmerksame Zeuge hatte jedoch das Kennzeichen des Transporters festgehalten. Im Anschluss an die Unfallaufnahme konnte der Unfallverursacher, ein 42jähriger Mann im Stadtgebiet festgestellt werden. Da er einen Schaden von ca. 1500 Euro verursacht hatte, wird gegen den 42jährigen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Am Samstag gegen 14.30 Uhr ereignete sich in der Luitpoldstraße ein Verkehrsunfall, an dem insgesamt drei Pkw beteiligt waren. Ein 54jähriger hatte mit seinem Pkw wegen eines vor ihm abbiegenden Fahrzeugs anhalten müssen. Ein nachfolgender Pkw, welcher von einem 22jährigen gesteuert wurde, hielt hinter dem Pkw des 54jährigen an. Ein weiterer Pkw mit einem 27jährigen Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf seinen Vordermann auf. Hierdurch wurden die beiden vorderen Pkw noch aufeinander geschoben. Der Der 22jährige Fahrzeugführer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Esselbach-Steinmark, Lkr. Main-Spessart

Trunkenheitsfahrt verhütet - Marihuana sichergestellt

Am Samstagabend wurde die PI Marktheidenfeld von einer Ruhestörung in Steinmark verständigt. Bei einer Überprüfung der Örtlichkeit, konnte eine größere Anzahl von alkoholisierten Jugendlichen festgestellt werden. Darunter befand sich auch ein 16jähriger, der offenbar mit seinem Krad vor Ort war. Da die Beamten befürchten, dass der Jugendliche sich mit seinem Krad auf den Nachhauseweg macht, wurde dessen Zündschlüssel für das Krad sichergestellt.

Im Verlaufe der Kontrolle wurde von den Beamten noch eine geringe Menge Marihuana sichergestellt. Dies konnte einem 18jährigen zugeordnet werden. Gegen den jungen Mann wird nun ein Strafverfahren wegen Betäubungsmittelbesitzes eingeleitet.

Triefenstein-Lengfurt, Lkr. Main-Spessart

Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss - Marihuana sichergestellt

Am Samstagabend gegen 00.20 Uhr wurde ein 18jähriger Pkw-Fahrer in Lengfurt im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 18jährige offenbar unter Drogeneinfluss stand. Bei dem 18jährigen wurde deswegen eine Blutentnahme veranlasst und die Weitefahrt unterbunden. Sollte sich der Verdacht bestätigen wird gegen den 18jährigen Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz erstattet.

Beim ebenfalls 18jährigen Beifahrer wurde anschließend noch eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Dies hat ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz zur Folge.

Erlenbach b.Marktheidenfeld, Lkr Main-Spessart

Kennzeichen gestohlen

Im Zeitraum von 09.08.19, 21.00 Uhr bis 10.08.19, 03.00 Uhr wurden in der Marktheidenfelder Str. in Erlenbach beiden Kennzeichen, MSP-FH96 von einem dort geparkten VW T5 gestohlen. Hinweise bitte unter Tel. 09391/9841-0 an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld.

Birkenfeld, Lkr. Main-Spessart

Brennholz gestohlen

Im Zeitraum vom 26.07.19 bis zum 09.08.19 wurden in der Waldabteilung Greußenheimer Boden ca. 3,5 Ster Brennholz gestohlen. Es handelte sich um ein Meter langes, gespaltenes Fichtenholz. Der Wert des Holzes beträgt ca. 200 Euro.

Roden, Lkr. Main-Spessart

Pkw-Fahrer alkoholisiert

Am frühen Samstagmorgen wurde ein 32jähriger Pkw-Fahrer auf der MSP 12 bei Roden im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Der Fahrer fiel zuvor durch Schlangenlinien und seine extrem langsame Fahrweise auf. Der Grund hierfür stellte sich schnell heraus. Der 32jährige war mit 0,85 mg/l deutlich alkoholisiert. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt.

Laurenzimesse, Freitag 09./10.08.19

Bereits um 21.40 Uhr musste ein 17jähriger im Sanitätszelt behandelt werden. Dieser wurde zuvor von einer Gruppe von Jugendlichen herumgeschubst und anschließend auch mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Er erlitt dabei eine Jochbeinprellung und Schürfwunden. Eine Person aus der Gruppe konnte anschließend noch festgestellt werden. Es handelt sich um einen 17jährigen aus dem Bereich Wertheim.

Tritt gegen Sicherheitsdienst

Gegen 00.00 kam es auf dem Festplatz zu einem Vorfall, an dem ein 20jähriger aus dem Bereich Lohr beteiligt war. Dieser wurde vom Sicherheitsdienst auf dem Gelände beobachtet, wie er offenbar einen Joint rauchte. Zwischen dem 20jährigen und dem Sicherheitsdienst kam es wegen des Vorfalls zu einem Handgemenge in dessen Verlauf auch zu einem Tritt des 20jährigen gegen einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, der dadurch verletzt wurde. Erschwerend kam hinzu, dass sich mehrere Jugendliche mit dem 20jährigen solidarisierten.

20jähriger durch Faustschläge verletzt

Am Samstagmorgen um 01.20 Uhr kam es in der Georg-Mayr-Str. zu einem Körperverletzungsdelikt. Drei junge Männern, darunter der 20jährige wurde dort auf einen Streit innerhalb einer Gruppe von Jugendlichen aufmerksam, unter denen sich auch zwei Mädchen befanden. Die Männer wollten deshalb den zwei Mädchen zu Hilfe kommen. Die Einmischung wurde jedoch von einem 19jährigen mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht des 20jährigen beantwortet. Dieser erlitt dadurch eine stark blutende Nase und eine Verletzung am Auge.

Laurenzimesse, Samstag 10./11.08.19

Körperverletzung

Gegen 01.15 Uhr kam es am Zugang zum Festgelände in der Georg-Mayr-Str. zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Ein 22jähriger hatte dort einen 19jährigen ins Gebüsch gestoßen und dann mit Fäusten auf diesen eingeschlagen. Der 22jährige wurde von einem Polizeibeamten vor Ort von seinem Opfer weggezogen werden. Der 19jährige erlitt Prellungen im Gesicht. Beide Männer waren alkoholisiert.

14jähriger alkoholisiert

Auf stolze 0,82 Promille brachte es ein 14jähriger Jugendlicher, der gegen 23.30 Uhr vom Sicherheitsdienst auf dem Festgelände festgestellt wurde. Dieser war offenbar alleine auf der Laurenzimesse gewesen. Der 14jährige wurde anschließend von der Streife an seine Mutter übergeben.

Streifenfahrzeug bespuckt

Gegen 23.35 Uhr wurde ein 21jähriger Mann dabei beobachtet, wie er gegen die Seitenscheibe eines auf der Laurenzimesse eingesetzten Streifenfahrzeugs spuckte. Der Mann war mit 1,30 Promille deutlich alkoholisiert. Gegen ihn wird wegen des Vorfalls Anzeige wegen Beleidigung erstattet.

Bekleidung aus Verkaufsständen entwendet

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04.00 Uhr wurden von aufmerksamen Zeugen zwei Männer beobachtet, die sich Bekleidung aus den Verkaufsständen aus der Laurenzimesse entwendeten. Nachdem die Männer die Zeugen bemerkten, versuchten diese davon zu rennen, einer der Täter konnte aber gestellt und an die Polizei übergeben werden. Es handelt sich um einen 23jährigen aus dem hiesigen Bereich. Der zweite Täter konnte unerkannt flüchten. Die Tatbestandsaufnahme ergab, dass an insgesamt sechs Verkaufsständen die Plane aufgerissen wurde. Aus zwei Ständen wurde Bekleidung im Wert von ca. 300 Euro entwendet. Das Diebesgut konnte an die Besitzer zurückgegeben werden. Die Täter verursachten jedoch an den Buden Sachschaden in Höhe von ca. 900 Euro.



Polizei Marktheidenfeld/mkl