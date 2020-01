24-Jähriger begeht Unfallflucht und wird beobachtet

Am Montag, um 13:45 Uhr, blieb ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer im Schneidmühlweg beim Einparken mit seinem Smart an einem Opel Corsa hängen. Der Verursacher begutachtete den Schaden und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge beobachtete die Unfallflucht und informierte den Geschädigten. Am Opel entstand ein Fremdschaden von 500 Euro. Der Unfallverursacher, ein 24-jähriger Mann, muss sich in Kürze wegen eines Vergehens der Unfallflucht vor Gericht verantworten.

Zeuge beobachtet Unfallflucht und überführt Täter

Am Montag, um 21:20 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie in der Ludwigstraße der Fahrer eines Pkw Daimler einparken wollte. Beim Rangieren stieß dieser mit der Heckstoßstange gegen die Front eines geparkten Opel. Trotz des Umstandes, dass er auf den angerichteten Schaden hingewiesen wurde, entfernte sich der Verursacher vom Ort des Geschehens. Am Opel entstand ein Sachschaden von 500 Euro, gleichhoch ist dieser am Daimler. Die Ermittlungen zur endgültigen Klärung des Sachverhalts dauern an.

Mofa-Fahrerin missachtet Vorfahrt eines Pkw

Hösbach. Am Dreikönigstag, um 15:40 Uhr, befuhr eine 15-Jährige mit ihrem Mofa Peugeot die Mühlstraße in Richtung Bahnstraße. An der Kreuzung ist die Vorfahrtsregelung durch Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“ geregelt. Die Schülerin missachtete die Vorfahrt einer 38-Jährigen, welche mit ihrem Pkw Citroen die Mühlstraße von der Autobahnbrücke kommend in Richtung Bahnhofstraße befuhr. Ohne die Vorfahrt der Autofahrerin zu beachten, bog die Mofa-Fahrerin nach links in Richtung Mühlstraße ab, worauf ihr Zweirad mit dem Pkw kollidierte. Die 15-Jährige stürzte zu Boden und zog sich Prellungen und Schürfwunden an den Beinen zu. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg bittet Unfallzeugen sich unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden, da die Mofa-Fahrerin den Unfallhergang kontrovers zu den Angaben der Autofahrerin schildert. Diese soll der Mofa-Fahrerin mittels Handbewegung deutlich gemacht haben, dass sie auf ihre Vorfahrt verzichte, worauf es dann zu dem Unfall kam. Gesamtschaden circa 600 Euro.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Goldbach. Am Montag, um 16:30 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Pkw Hyundai, von Aschaffenburg kommend, auf der Bundesstraße 26 in Richtung Goldbach. Er beabsichtigte vom Linksabbiegerfahrstreifen nach links auf die Bundesautobahn A3 in Richtung Frankfurt aufzufahren. Beim Abbiegen missachtete er den Vorrang des entgegenkommenden Pkw BMW, der von einem 25-Jährigen gesteuert wurde. Bei der Kollision entstand ein Gesamtschaden von circa 5.500 Euro.

Umweltsünder ermittelt

Weibersbrunn. Ein 19-jähriger Mann aus einer Gemeinde im Altlandkreis Alzenau konnte überführt werden, dass er im Zeitraum zwischen dem Neujahrstag und dem 6. Januar, 12 Uhr, in der Gemarkung Dachsloch mehrere Müllsäcke mit Inhalt im Wald entsorgt hatte. Bei der intensiven Durchsicht des Abfallinhaltes konnten die Polizeibeamten den „Umweltfrevler“ ermitteln. Dieser erhält nun eine Anzeige.

Polizeiinspektion Aschaffenburg