24-Jähriger attackiert Mann in Aschaffenburg mit Pfefferspray

Gegen 23:30 Uhr gerieten drei Personen in einer Unterkunft in der Schweinfurter Straße aus bislang nicht geklärten Umständen in Streit. Die Auseinandersetzung gipfelte darin, dass ein 24-Jähriger zu einem Tierabwehrspray griff und dieses gegen seine Kontrahenten einsetzte. Hierdurch wurde ein 38-Jähriger leicht verletzt. Hinzugerufene Polizeistreifen brachten die Situation schnell unter Kontrolle und begannen mit den Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits. Der 38-Jährige wurde im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme zunehmend aggressiver und ließ sich nicht beruhigen. Er wurde in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in einer Zelle der Polizeiinspektion Aschaffenburg.

Gegen den 24-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Das Pfefferspray wurde sichergestellt.

mci / Quelle: Polizei Unterfranken