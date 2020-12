23-Jähriger verursacht Auffahrunfall bei Mömbris

Ein 23-jähriger Ford-Fahrer konnte am Donnerstagmorgen, in der Kahlgrundstraße in Fahrtrichtung Mömbris, nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr aus Unachtsamkeit gegen das Fahrzeugheck einer verkehrsbedingt abbremsenden 19-jährigen. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Es wurde niemand verletzt, insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 .- Euro.

Alzenau / Kälberau. Am Donnerstagmorgen, in der Zeit von ca. 08 Uhr bis 8:25 Uhr, blieb ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, in der Karl-Amberg-Straße, am Parkplatz des dortigen Kindergartens, an einem geparkten VW-Sharan hängen und beschädigte diesen. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000.- Euro.

Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Unfallhergang, zu dem Fahrzeug oder der Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

sob/Polizei Alzenau