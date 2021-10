23-Jähriger kracht in Seligenstadt betrunken in geparktes Auto und flüchtet

Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll der Seligenstädter in Höhe der Hausnummer 22 mit seinem Clio nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen am Fahrbahnrand geparkten grauen Skoda gestoßen sein. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Rapid gegen einen davor geparkten schwarzen Ford Fiesta geschoben. Am Auto des Verursachers und den beiden geparkten Fahrzeugen entstand dabei Sachschaden von schätzungsweise 18.000 Euro. Nach Zeugenaussagen soll der 23-Jährige anschließend davongefahren sein, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Kurz darauf konnten ihn die Beamten jedoch an der Halteranschrift antreffen. Seinen Führerschein ist er nun erst einmal los und auch eine Blutprobe musste der Seligenstädter abgeben. Zudem muss er sich nun wegen Verdachts der Unfallflucht sowie der Straßenverkehrsgefährdung juristisch verantworten.

Gas und Bremse verwechselt: 84-Jährige kracht in Fenster

Langen. "Klirr" und "Krach" dürften wohl die Begleitgeräusche eines missglückten Einparkmanövers in der Frankfurter Straße am Freitagmorgen gewesen sein. Beim Rangieren in eine freie Parklücke in Höhe der Hausnummer 66a verwechselte eine 84-jährige BMW-Fahrerin gegen 9.15 Uhr offenbar Gas- und Bremspedal, durchbrach dann einen Gartenzaun und krachte letztlich in das Fenster einer Souterrainwohnung der dortigen Anschrift. Die Langenerin blieb glücklicherweise unverletzt, an ihrem Fahrzeug vom Typ 3er sowie am Haus entstand jedoch Schaden von rund 4.000 Euro.

Dreieich/Sprendlingen. Ein VW Polo einer Sicherheitsfirma wurde am Donnerstag in der Weilbornstraße angefahren. Die Angestellte aus Sprendlingen stellte das silberne Fahrzeug mit F-Kennzeichen von 16 bis 16.45 Uhr in einer Parklücke ab. Als sie die Fahrt wieder antreten wollte, musste sie feststellen, dass die Stoßstange am Heck beschädigt war. Scheinbar war ein Fahrer beim Rangieren dagegen gestoßen und dann vom Unfallort geflohen. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06103 5066-0 entgegen.

Zigaretten und Geld erbeutet

Dreieich/Sprendlingen. Auf Zigaretten und Geld hatten es Unbekannte abgesehen, die am Sonntagnachmittag in eine Gaststätte in der Hauptstraße (einstellige Hausnummern) eingedrungen waren. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Einbruch gegen 13 Uhr stattgefunden haben. Über ein Fenster hatten sich die Einbrecher zuvor Zugang zum Inneren verschafft und anschließend ihre Beute eingesackt. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Rödermark. Eine Passantin erblickte am Sonntagnachmittag einen Unbekannten Kuchen essend und ein Erfrischungsgetränk trinkend in einer Bäckerei in der Konrad-Adenauer-Straße. Dies schien zunächst nicht ungewöhnlich gewesen zu sein, wäre da nicht die offenbar mit einem Stehtisch eingeschlagene Eingangstür gewesen. Die hinzugerufenen Polizeistreifen nahmen kurze Zeit später den 28 Jahre alten Mann aus Offenbach kurz nach 17 Uhr vorläufig fest. Dieser kam mit auf die Polizeistation nach Dietzenbach. An der Glaseinfassung der Eingangstür entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Neben dem Vorwurf des Einbruchdiebstahls sowie der Sachbeschädigung kommt auch noch eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte dazu, da sich der Offenbacher gegen die Festnahme wehrte. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf der Wache wurde der 28-Jährige entlassen.

mci / Quelle: Polizei Südosthessen