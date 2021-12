23-Jähriger in Aschaffenburg mit unversichertem E-Scooter unter Drogeneinfluss unterwegs

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg wurde am 24.12., gegen 09:25 Uhr, auf den jungen Mann in der Elisenstraße aufmerksam, da er dort mit einem E-Scooter unterwegs war, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der folgenden Kontrolle bestätigte sich zum einen der Verdacht, dass für das Fahrzeug keine gültige Haftpflichtversicherung besteht, zum anderen wies der 23-Jährige drogentypische Auffälligkeiten auf. Gegen ihn wird nun wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz und wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz ermittelt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet.

Unbekannter streift geparktes Auto und flüchtet

Mit einer Unfallflucht, die sich in der Obernauer Straße ereignet hat, hatte es am Freitag die Polizei Aschaffenburg zu tun. Zwischen 14:30 Uhr am Donnerstag und 11:00 Uhr am Freitag wurde dort ein grauer Audi, welcher am rechten Fahrbahnrand abgestellt war, von einem unbekannten, vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift, wobei ein Sachschaden von ca. 4.500,- € entstand. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne einen Hinweis auf seine Identität zu hinterlassen. In dieser Sache bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg auf Hinweise von Zeugen.

Unbekannter schlägt Heckscheibe eines Taxis ein

Zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten Taxi kam es am Freitag, gegen 12:00 Uhr in der Ludwigstraße vor dem Hauptbahnhof. Ein Unbekannter hatte zu dem genannten Zeitpunkt die Heckscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und hierbei einen Schaden von ca. 500,- € verursacht. Da der Täter unerkannt flüchten konnte, werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Landkreis Aschaffenburg

Versuchter Einbruch in drei Garagen

Stockstadt. Die beiden Nutzer dreier Garagen in der Bamberger Straße mussten am Freitagnachmittag feststellen, dass die dazugehörigen Fenster Einbruchspuren aufwiesen. Die Sachverhaltsaufnahme durch die Polizeiinspektion Aschaffenburg ergab, dass es den unbekannten Tätern offenbar nicht gelungen war, ins Innere der Garagen zu gelangen, so dass zumindest kein Entwendungsschaden entstand. Der Sachschaden an den Fenstern dürfte sich auf 600,- € belaufen. Der Tatzeitraum erstreckt sich in die Zeit zwischen dem 03.12.2021 und dem 24.12.2021. Täterhinweise sind bislang nicht vorhanden.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg