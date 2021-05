23-Jähriger in Alzenau trotz Fahrverbot unter Drogen am Steuer

Der 23-jährige Mann war um 14.30 Uhr im Mühlweg kontrolliert worden. Da der junge Mann einen zeitnahen Drogenkonsum einräumte und ein Drogentest positiv verlief, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Erschwerend kam für ihn hinzu, dass gegen ihn ein rechtskräftiges Fahrverbot bestand.

Schild umgefahren

Sommerkahl-Vormwald, Lkr. Aschaffenburg. Am Montagnachmittag wurde mitgeteilt, dass an der Einmündung Spessartstraße/Kestweg ein Verkehrszeichen umgefahren wurde. Aufgrund der Reifenspuren im Bankett ließ sich feststellen, dass der flüchtige Verursacher auf der Spessartstraße fuhr und nach rechts in den Kestweg einbog. Dabei beschädigte er das Verkehrszeichen (200 Euro). Die Spuren deuten auf ein größeres Fahrzeug hin.