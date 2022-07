23-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle in Laufach

Gegen 22.10 Uhr wollten die Beamten den VW Polo eines 23-Jährigen auf Höhe des Getränkemarktes in Sailauf kontrollieren. Der Fahrer reagierte nicht auf die Anhaltesignale und fuhr weiter. Er fuhr am Kreisverkehr auf Höhe des Hotels Weyberhöfe nach Laufach weiter, bog in Frohnhofen nach links in ein Wohngebiet ab und beschleunigte den Polo auf rund 80 Kilometer pro Stunde. Auch ein weiteres Polizeifahrzeug konnte den Polo nicht stoppen. Er fuhr über Laufach zurück nach Frohnhofen und der Fahrer verlor wegen des hohen Tempos mehrmals fast die Kontrolle über den Wagen. In der Dr.-Friedrich-Stein-Straße in Laufach kollidierte er fast mit einem abbiegenden dunklen Kombi.

Nach rund 20 Minuten stoppte er seinen Wagen »Am Katzenrain« in Frohnhofen, wo er von den Streifen festgenommen wurde. Den Grund für seine Flucht benannte er selbst: Er besitzt keine gültige Fahrerlaubnis. Der Mann muss sich nun unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten. Die Polizei sucht weitere durch den 23-Jährigen gefährdete Verkehrsteilnehmer, insbesondere den Fahrer des dunklen Kombis.

Zeugen können sich melden unter Tel. 06021 857-2230

Rechter Außenspiegel beschädigt - Zeugen gesucht

Aschaffenburg. Zwischen Freitag, 13:00 Uhr, und Sonntag, 15:00 Uhr, beschädigte ein Unbekannter an einem in der Bodenschwinghstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellten weißen 1er BMW den rechten Außenspiegel. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

dc/Polizei Aschaffenburg