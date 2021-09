23-Jähriger bei Unfall in Großostheim verletzt

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor ein 23-jähriger Chevrolet-Fahrer am Mittwochmorgen im Kreisverkehr auf der Ortsentlastungstraße vor Pflaumheim die Kontrolle über sein Fahrzeug. Infolgedessen rutschte er nach rechts von der Fahrbahn, über einen Grünstreifen in die Böschung. Am Auto entstand dadurch ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Der Fahrer selbst wurde nur leicht verletzt.

Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Zeugen gesucht

Aschaffenburg. Am Mittwochmittag zwischen 11:30 Uhr und 11:50 Uhr wurde in der Müllerstraße auf dem Parkplatz eines Supermarktes ein grauer Renault Talisman angefahren. Der 43-jährige Fahrer des Renaults bemerkte den Schaden, als er nach dem Einkauf zu seinem Fahrzeug zurückkehrte. Der Unfallverursacher ist bislang unbekannt.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 zu melden.

Sachbeschädigung auf Baustelle - Zeugen gesucht

Nilkheim. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es im Neubaugebiet „Anwandeweg" zu zwei Sachbeschädigungen. An einem Rohbau in der Feuerbachstraße wurde ein Fenster beschädigt, sowie ein Stromverteilerkasten durch den bislang unbekannten Täter umgestoßen. In der Hegelstraße wiederum, wurden sechs Warnleuchten beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Hinweise zu dem unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

sob/Polizei Aschaffenburg