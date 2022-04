23-Jährige bei Autounfall in Alzenau-Hörstein verletzt

Gegen 07.15 Uhr bog eine 23-jährige Suzuki-Fahrerin von der Hauptstraße nach links in die Edelmannstraße ab. Dabei übersah sie laut Polizei das entgegenkommende Auto eines 42-jährigen Mannes. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Suzuki-Fahrerin eine Thoraxprellung. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Wasserlos gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 8.000 Euro.

Überholendes Krad übersehen

Mömbris-Schimborn. Am Donnerstagnachmittag kam es laut Polizei in der Daxberger Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Autound einem Motorrad. Um 16.45 Uhr fuhr ein 41-jähriger Honda-Fahrer auf der Daxberger Straße in Richtung Schimborn. Hinter ihm fuhr ein 57-jähriger Mann mit seinem Motorrad. Vor den beiden fuhr ein unbekanntes, langsam fahrendes Fahrzeug. Als der Motorrad-Fahrer beide Fahrzeuge überholen wollte, zog der Honda-Fahrer ebenfalls nach links und touchierte dabei das Krad. Der Motorrad-Fahrer konnte nach links ausweichen und rollte in einem Feld aus. Beide Fahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Auto zerkratzt

Mömbris-Schimborn. Zwischen Mittwoch und Donnerstag wurde die Heckklappe eines Opels mutwillig zerkratzt. Das Auto war in Kaltenberg abgestellt. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Traktorreifen beschädigt

Schöllkrippen-Hofstädten. Zwischen Samstag und Donnerstag beschädigte ein Unbekannter alle vier Reifen eines Traktors. Dieser war in der verlängerten Raingartenstraße abgestellt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 7.000 Euro.