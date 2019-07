23-Jähriger mit Betäubungsmittel unterwegs

Hierbei wurde im Rucksack des 23jährigen eine geringe Menge an Betäubungsmittel aufgefunden. Gegen den 23jährigen wird deswegen Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz erstattet.

Karbach, Lkr. Main-Spessart

Pkw-Fahrer alkoholisiert

Am Samstagmorgen gegen 02.15 Uhr wurde in Karbach ein 66jähriger Pkw-Fahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 66jährigen fest. Ein Test mit dem Alkomaten ergab einen Wert von 0,31 mg/l. Die Weiterfahrt wurde deswegen von den Beamten unterbunden. Den 66jährigen erwarten nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

Marktheidenfeld, Lkr, Main-Spessart

Cannabis sichergestellt

Am Samstagabend gegen 21.30 Uhr wurde ein 28jähriger Radfahrer in der Eichholzstraße im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten.

Bei der Kontrolle wurden bei dem 28jährigen eine geringe Menge Haschisch und Marihuana aufgefunden und sichergestellt.

Ebenfalls in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde gegen 01.00 Uhr ein Radfahrer am Äußeren Ring kontrolliert. Der 16jährige räumte gegenüber den Beamten ein, Marihuana konsumiert zu haben. Eine geringe Menge Marihuana hatte der 16jährige noch zuhause in seinem Zimmer versteckt. Dies wurde von den Beamten sichergestellt.

Sowohl gegen den 28jährigen, als auch gegen den 16jährigen wurden Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Polizei Marktheidenfeld/mkl