23-Jähriger betrunken durch Pflochsbach - Lappen weg, 500 Euro Buße

Im Rahmen einer Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Da sich der Promillewert im unteren Bereich befand, konnte auf eine Blutentnahme verzichtet werden. Den jungen Mann erwartet nun ein Bußgeld von 500.-- € sowie ein einmonatliches Fahrverbot.

Ladendiebstahl

Waren im Wert von knapp 15 Euro versuchte eine Frau in einem Lebensmittelmarkt in der Rexrothstraße in Lohr zu klauen. Die 83-jährige Dame hatte gegen 9 Uhr einige Lebensmittel in ihre Tasche gesteckt und wollte den Markt verlassen, ohne diese zu zahlen. Das Personal wurde durch einen aufmerksamen Kunden darauf hingewiesen und überprüfte die Kundin dann beim Verlassen des Geschäftes. Die betagte Dame erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls.

Polizei Lohr/mkl