22-Jähriger wirft in Aschaffenburg Bierflasche nach Polizisten

Auf Klopfen wurden die Beamten in die Wohnung gerufen. Alsbald sie eintraten, wurde ihnen eine Bierflasche gezielt entgegengeworfen. Eine junge Polizistin wurde am Oberschenkel getroffen und hierdurch leicht verletzt. Sie blieb jedoch dienstfähig. Der 22-jährige Werfer ließ sich nicht beruhigen und gab sich weiterhin aggressiv. Er musste mittels Fesseln fixiert und in Gewahrsam genommen werden. Der alkoholisierte Mann wurde auf die Dienststelle verbracht, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Im Verlauf der Sachbearbeitung beleidigte der 22-Jährige mehrere Polizisten und leistete Widerstand gegen die Maßnahmen. Gegen ihn wurde unter anderem ein Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung, Widerstand und Beleidigung eingeleitet.

Reifendiebstahl in Bessenbach

Ein unbekannter Täter entwendete in der Zeit von 1. bis 10.12.20 die Reserveräder von vier Pkw VW eines Gebrauchtwagenhändlers Am Beetacker. Die Räder waren alle zuvor an der Heckunterseite der Fahrzeuge befestigt gewesen. An einem VW-Bus waren zudem die Radmuttern gelöst. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Autoreifen in Kleinostheim zerstochen

Ein unbekannter Täter zerstach im Zeitraum von Freitag, 16 Uhr bis Donnerstag, 18 Uhr die Reifen eines Pkw Citroen. Dieser war in der Bahnhofstraße abgestellt und weist nun einen Schaden im dreistelligen Betrag auf.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

vd/Polizei Aschaffenburg