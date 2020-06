22-Jähriger schläft am Steuer ein und rammt Auto in Kreuzwertheim

Ein 22-Jähriger aus dem Ortsgebiet fuhr gegen 18.35 Uhr mit seinem Mercedes die Gemeindedinger Straße entlang. Nach eigenen Angaben schlief er dabei am Steuer ein. Dadurch geriet er auf die Gegenfahrbahn und rammte einen dort geparkten Toyota. Dieser wurde dabei mehrere Meter versetzt und gegen eine Mauer gedrückt. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Glücklicherweise entstand kein Personenschaden. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro.

Zu einem Schaden von circa 1200 Euro an einem Auto kam es am Montagnachmittag am Äußeren Ring. Der Fahrer eines Tesla hatte sein Elektroauto auf dem Netto-Parkplatz abgestellt. Eine jüngere Frau parkte mit ihrem silberfarbenen Kompaktwagen direkt daneben . Beim Öffnen der Fahrertüre schlug sie diese gegen den Tesla und verursachte einen nicht unerheblichen Lackschaden. Ohne eine Reaktion entfernte sie sich vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter T. 09391-9841-0 an die Polizei Marktheidenfeld zu wenden.

Betriebsunfall: Kreuzwertheim

Ein Betriebsunfall mit erheblichen Verletzungen ereignete sich am Montag um die Mittagszeit. Ein 38-Jähriger aus dem benachbarten Main-Tauber-Kreis war damit beschäftigt, mit einem elektrischen Rührstab Farbe anzurühren. Dabei geriet er mit seiner linken Hand an das rotierende Rührwerk, wodurch sich der Handschuh um die Stange wickelte und den Mittelfinger abriss. Der Arbeiter kam per Helikopter in ein Krankenhaus.

Illegale Müllentsorgung: Hasloch

Bereits am 09.06. fiel dem Mitteiler illegal entsorgter Müll am Scheidplatz an der Staatsstraße 2315 auf. Ein bislang Unbekannter hatte den ca. einen Quadratmeter großen Haufen an Porzellanscherben etwas abgelegen in einem Gebüsch entsorgt. Die Tatzeit war vermutlich schon etwas zurückliegend. Trotzdem werden sachdienliche Hinweise unter T. 09391-9841-0 an die Polizei Marktheidenfeld erbeten.

Polizei Marktheidenfeld/ienc