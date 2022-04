22-Jähriger raucht Joint und fährt Auto - Freund der ihn von der Polizei abholt auch

Am Montag um 15:30 Uhr wurde in der Würzburger Straße in Zellingen ein 22-jähriger Autofahrer kontrolliert. Der Fahrer wirkte laut Polizei nervös und zitterte. Weitere Überprüfungen der Fahrtüchtigkeit ergaben, dass er unter Drogeneinfluss steht. Dies bestätigte der Fahrer, er gab zu, kurz zuvor einen Joint konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Fahrer wurde zur Blutentnahme zur Dienststelle der Polizeiinspektion Karlstadt verbracht. Ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Da die Weiterfahrt nicht gestattet wurde, sollte der 22-jährige von einem Bekannten abgeholt werden. Der ebenfalls 22-jährige Abholer kam um 17:35 Uhr zur Dienststelle der Polizeiinspektion Karlstadt. Um den Schlüssel übergeben zu können, wurde auch bei ihm Fahrtüchtigkeit überprüft. Hierbei wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt, ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabisprodukte. Da der Abholer zuvor mit seinem Auto unterwegs war, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Drogeneinwirkung eingeleitet, auch er musste sich einer Blutentnahme entziehen.

Die beiden wurden letztendlich von einer fahrtauglichen Verkehrsteilnehmerin abgeholt.

Fahrraddiebstahl am Bahnhof Karlstadt

Karlstadt. Am Montag zwischen 16:30 Uhr und 16:45 Uhr wurde am Bahnhof Karlstadt ein hellblaues Mountainbike, Marke Orbia, entwendet. Das Fahrrad hatte einen Gepäckträger und einen Fahrradkorb. Der Beuteschaden beläuft sich auf 350,- Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

Fahrrad mutwillig beschädigt

Karlstadt. Zwischen dem 07.04.2022 und dem 25.04.2022 wurde am Fahrradabstellplatz Zum Helfenstein gegenüber des Bahnhofes ein grünes Damenrad, Marke Hercules, beschädigt. Der Sattel wurde aufgeschlitzt und die Beleuchtung abgerissen, sowie die Luft aus den Reifen gelassen.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

