22-Jähriger in Hanau vermisst

Herr Osan ist etwa 1,70 Meter groß, hat schwarze kurze Haare, einen Vollbart und ist vermutlich mit einer Jeans sowie einem dunkelgrauen Hemd mit Löchern bekleidet. Der Beschreibung nach soll er wohl ein ungepflegtes Erscheinungsbild haben.

Der Vermisste hatte übergangsweise bei einem Bekannten gewohnt. Gemeinsam waren sie am Sonntag (7. August) in Hanau unterwegs. Letztmalig wurde der Robertis-Alexandros Osan an diesem Tag gegen 19.30 Uhr in der Jahnstraße gesehen. Zuvor hielt sich der 22-Jährige öfters im Bereich Kanaltor und der Hanauer Innenstadt auf. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Herr Osan in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Wer Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

vd/Polizei Südosthessen