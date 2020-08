22-Jähriger in Burgsinn Opfer von Paket-Betrügern

Für diese Versandtätigkeit wurde ihm eine Provision in Aussicht gestellt. Da er misstrauisch wurde, informierte er sich bei der Polizei.

Hierzu wird erneut eindringlich davor gewarnt, Waren weiterzuleiten oder sein Bankkonto für Geldtransaktionen zur Verfügung zu stellen. Gegebenenfalls macht man sich als Waren- oder Finanzagent der Geldwäsche strafbar.

Kleinunfall in Gemünden

Am Samstag, gegen 13.45 Uhr kam es in Gemünden, Friedenstraße zu einem Kleinunfall. Ein 51-jähriger Pkw-Fahrer fuhr vom Fahrbahnrand an, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Es kam zu einem Sachschaden von ca. 3500 Euro.

Ruhestörung durch Partygäste

Durch Gäste einer Geburtstagsfeier am Samstagabend fühlten sich Anwohner gestört und verständigten die Polizei. Die Streife ermahnte die Feiernden und stellte die Nachtruhe wieder her.

vd/Polizei Unterfranken