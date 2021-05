22-Jähriger fährt unter Dogeneinfluss bei Goldbach

Der Fahrer wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde in einer Ablage unter dem Lenkrad des Audi eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Zudem stellen die geschulten Beamten drogenbedingte Auffälligkeiten bei dem Autofahrer fest. Dieser räumte daraufhin den Konsum eines Joints am Vortag ein, weshalb er die Streife zu einer Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten musste. Die mitgeführten Drogen sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Den jungen Mann erwarten zwei Anzeigen wegen des Fahrens unter Drogeneinwirkung sowie wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.

Geschwindigkeit nicht angepasst – Verkehrsunfall

Waldaschaff,/A3. Zu einem Unfall auf der A 3 in Richtung Würzburg wurden die Beamten der Verkehrspolizei am Sonntag Morgen gegen 04:50 Uhr gerufen. Der Fahrer eines Lexus hatte bei feuchter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Betonleitwand und wurde von dort nach rechts abgewiesen. Dort stieß er in die Außenleitplanke und kam quer zur Fahrbahn zur Hälfte auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit, der 19-jährige Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Wegen der Verkehrsordnungswidrigkeit musste der Unfallverursacher eine Sicherheitsleistung hinterlegen. An Pkw und Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von ca. 22500 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges mussten zwei Fahrstreifen gesperrt werden. Auf Grund der Uhrzeit kam es hierbei jedoch zu keinen Behinderungen des fließenden Verkehrs.

Gleich mehrere Verstöße bei 29- und 45-jährigen Freunden

Stockstadt/A3. Am Sonntag Mittag kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei einen Pkw aus dem Ruhrgebiet. Die beiden Insassen gaben nach Ansprache durch die Polizisten sofort freiwillig ein Springmesser heraus. Bei der weiteren Kontrolle stellte sich heraus, dass der 29jährige Beifahrer kein Visum für Deutschland hat und sich illegal hier aufhält. Außerdem fanden die Beamten einen falschen 20 Euro Schein und diverse Betäubungsmittel im Grammbereich. Im Kofferraum fanden sich Kennzeichen, die eigentlich zu einem anderen Pkw gehörten, allerdings nicht mehr zugelassen waren und deshalb seit längerem hätten entstempelt werden müssen.

Die beiden Männer aus dem Balkan mussten eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1500 Euro hinterlegen.

dasch / Quelle: Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach