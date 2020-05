22-Jähriger bei Kontrolle in Karlstadt mit Diebesgut erwischt

Bei der Kontrolle eines 22-jährigen Autofahrers stellten die Beamten am Mittwoch gegen 21:30 Uhr in Himmelstadt fest, dass dieser noch nie im Besitz eines Führerscheines war. In dem Pkw wurde Diebesgut, welches aus verschiedenen Einbrüchen in Gartenhäuser stammte, sichergestellt. Zudem wurde eine geringe Menge Marihuana in dem Auto gefunden. Auf den Mann kommen nun entsprechend verschiedene Strafanzeigen zu.

Retzbach. Am Mittwoch meldete ein Geschädigter nachträglich, dass bereits im Zeitraum vom 13. bis 15. Mai sein grauer Pkw Toyota, der in Retzbach im Fliederweg geparkt war, durch ein anderes unbekanntes Fahrzeug beschädigt wurde. An dem Toyota entstand dabei an der hinteren rechten Fahrzeugtür ein Streifschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von ca. 2500 Euro zu kümmern. Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Unfallflucht unter Tel.: 09353/97410.

Mehrere Autofahrer unter Drogeneinfluss

Reuchelheim. Ein 33-jähriger Autofahrer wurde am Mittwoch gegen 7:30 Uhr in Reuchelheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann Ausfallerscheinungen zeigte, welche auf einen Drogenkonsum hinwiesen. Auf Vorhalt räumte der Mann dann auch ein am vergangenen Wochenende Cannabis konsumiert zu haben. Der Pkw des Mannes wurde deshalb am Kontrollort abgestellt, er musste die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten.

Laudenbach. Am Mittwoch wurde gegen 20:10 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Himmelstadt und Laudenbach eine 23-jährige Autofahrerin kontrolliert. Die Frau räumte bei der Kontrolle ein am Vorabend Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Die Dame durfte deshalb ihre Fahrt nicht fortsetzen, sondern musste die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten.

Retzbach. Bei der Kontrolle eines 32-jährigen Autofahrers stellten die Beamten am Mittwoch gegen 23:40 Uhr in Kolpingstr. in Retzbach fest, dass von dem Mann ein deutlicher Marihuanageruch ausging. Darauf angesprochen händigte der Mann den Beamten geringe Mengen von mitgeführten Betäubungsmitteln aus und äußerte, dass er vor ca. 30 Minuten einen Joint geraucht habe. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden, er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Verstoß gegen Betäubungsmittelgesetz

Karlstadt. Auf dem Bahnhofsgelände in Karlstadt wurde am Mittwoch gegen 08:15 Uhr bei der Kontrolle eines 18-jährigen Mannes bei diesem Marihuana aufgefunden. Das Rauschgift wurde sichergestellt, den Mann erwartet eine Strafanzeige.

Verbotenes Messer mitgeführt

Karlstadt. Bei der Kontrolle eines 18-jährigen Mannes wurde am Mittwoch gegen 16:40 Uhr am Mainufer in Karlstadt bei diesem ein Butterflymesser aufgefunden, dessen Besitz nach den Bestimmungen des Waffengesetzes verboten ist. Das Butterflymesser wurde sichergestellt, auf den Mann kommt eine Strafanzeige zu.

xere/Polizei Karlstadt