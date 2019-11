22-Jähriger in Partenstein angefahren - Fahrer flüchtet - wer hat etwas bemerkt?

Nach ersten Erkenntnisse fuhr ein weißer Wagen den Torweg hoch. Er bog in die Friedhofstraße ein. Im Bereich der Veranstaltungshalle, derzeit findet in Partenstein die Kirb statt, erfasste der Fahrzeugführer einen Fußgänger. Der Fußgänger, ein 22-jähriger Mann, wurde nach vorne weggeschleudert und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer des weißen Autos legte den Rückwärtsgang ein und flüchtet in Richtung Hauptstraße. Seitdem ist er verschwunden.

Der alarmierte Rettungsdienst brachte den verletzten Fußgänger ins Krankenhaus. Dieser zog sich unter anderem eine Kopfverletzung zu, die nicht lebensbedrohlich ist, aber einen stationären Aufenthalt im Krankenhaus notwendig machte. Die Fahndung nach dem flüchtigen weißen Wagen läuft. Zwischenzeitlich liegt ein Tatverdacht vor, dem nachgegangen wird. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrer geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Lohr unter der Tel. Nr. 09352/87410 in Verbindung zu setzen.

Polizei Lohr/mkl