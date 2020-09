21-Jähriger trotz Fahrverbot hinter dem Steuer

Der Fahrer eines Suzuki wurde am Mittwoch, gegen 6.40 Uhr, auf der Bundesstraße 469 Höhe Breitendiel, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung des aus Hanau stammenden Fahrers wurde festgestellt, dass gegen diesen ein Fahrverbot wegen Geschwindigkeitsüberschreitung ausgewiesen war. Der 21-Jährige hatte aber einfach seinen Führerschein noch nicht bei den Behörden abgegeben.

Dies übernahmen jetzt die kontrollierenden Beamten, zu dem wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Den jungen Mann erwartet eine Strafanzeige wegen Fahrens trotz Fahrverbot.

Miltenberg. In der Von-Stein-Straße wurde am Mittwoch, in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr ein geparkter VW angefahren. Der Unbekannte hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher machen könnten, werde gebeten sich bei der Polizeiinspektion Miltenberg zu melden.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg