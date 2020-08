21-Jähriger telefoniert auf der A3 - und darf nun zu Fuß gehen

Gegen 14:40 Uhr sahen Beamte der Autobahnpolizei wie der Kleintransporterfahrer telefonierte. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie fest, dass gegen den jungen Mann ein Fahrverbot bestand. Deswegen wurde die Weiterfahrt unterbunden und zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung einbehalten.

Am Freitagnachmittag wechselte ein Kleintransporter auf der A3 in Richtung Frankfurt, kurz vor der Einhausung Hösbach den Fahrstreifen und verursachte einen Unfall. Ein bislang namentlich Unbekannter befuhr gegen 16:15 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter den rechten von drei Fahrstreifen und wechselt unvermittelt auf den mittleren Fahrstreifen, so dass eine dort fahrende VW-Fahrerin ihrerseits nach links ausweichen musste. Die VW-Fahrerin touchierte dabei einen auf der linken Spur fahrenden Audi seitlich, so dass an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von 12.500 EUR entstand. Der Kleintransporter setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021-857 2530 bei der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach zu melden.

Bei Nässe in die Mittelabtrennung

Am frühen Samstagmorgen verlor ein Skoda-Fahrer auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Betonwand.

Gegen 05:45 Uhr fuhr ein 25-jähriger mit seinem Skoda auf der A3 in Richtung Frankfurt am Main. Kurz vor der Anschlussstelle Weibersbrunn verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit der Front in MIttelabtrennung. Das Fahrzeug blieb anschließend entgegen der Fahrtrichtung unfallbeschädigt liegen. Beide Insassen blieben unverletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Zur Unfallaufnahme musste die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt werden.

Chinese gibt sich als Bulgare aus - Alle Dokumente gefälscht

In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei am Parkplatz Strietwald-Nord einen BMW mit Neusser-Zulassung. Der BMW war mit drei Personen besetzt. Einer der Insassen war der Fahrzeughalter, welcher sich mit bulgarischen Papieren legitimierte. Das geschulte Auge der Fahnder erkannte die vorgelegten Dokumente als Fälschung.

Zur Klärung der Identität wurde der 26-jährige zur Dienststelle verbracht. Hier wurde ermittelt, dass es sich bei der Person um einen chinesischen Staatsbürger handelt. Dieser hatte sich mit den gefälschten Dokumenten eine Identität als bulgarischer Staatsbürger unter dem Schutz der EU-Freizügigkeit erschlichen. Gegen den 26-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Da der genutzte BMW ebenfalls unter den unechten Personalien zugelassen war, mussten alle drei Männer ihre Reise zu Fuß fortsetzen.