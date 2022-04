21-Jähriger schlägt Autoscheiben ein und leistet bei Festnahme Widerstand

Am Sonntagmorgen gegen7 Uhr verständigte eine Anwohnerin aus der Würzburger Straße die Polizei, weil sich dort in einem Innenhof eine männliche Person aufhielt und lautstark randalierte. Zuvor hatte die Person offensichtlich mit einem Standaschenbecher mehrere, geparkte Fahrzeuge stark beschädigt. Der verursachte Sachschaden befindet sich dabei im fünfstelligen Bereich.

Gegenüber den Einsatzkräften der Polizeiinspektion Aschaffenburg zeigte sich der Täter von Beginn an sehr aggressiv. Er beleidigte die Beamten und spuckte in deren Richtung. Einer Polizeibeamtin versuchte er vergeblich den ausziehbaren Einsatzstock aus dem Gürtel zu entreißen. Der aggressive junge Mann musste daraufhin mit Handfesseln auf dem Boden fixiert werden. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand und trat einen Polizeibeamten. Dieser konnte seinen Dienst fortsetzen. Der 21-jährige Aggressor wurde anschließend in Gewahrsam genommen und in die Hafträume der Polizeiinspektion Aschaffenburg gebracht. Auf ihn kommt nun unter anderem eine Strafanzeige wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand, Beleidigung und Sachbeschädigung zu.

Seitenspiegel in Gailbach abgefahren

Gailbach. Am Sonntag zwischen 12:45 Uhr und 13:25 Uhr hat ein unbekannter Unfallverursacher den Seitenspiegel eines geparkten Nissan Qashqai im Pfaffengrundweg beschädigt. Ein Nachbar hatte in diesem Zeitraum einen lauten Schlag von der Straße gehört und anschließend ein dunkles Fahrzeug wegfahren sehen. Der Unfallverursacher gab sich bisher nicht zu erkennen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Mutmaßliche Einbrecher werden auf frischer Tat ertappt und flüchten

Aschaffenburg-Strietwald. Die Besitzer eines Gartengrundstücks im Aschaffenburger Ortsteil Strietwald überraschten am Sonntagabend gegen 19 Uhr zufällig zwei mutmaßliche Einbrecher. Diese befanden sich hinter dem Gartengrundstück und suchten, nachdem sie entdeckt wurden, sofort das Weite. Ein Zeuge verfolgte einen der Täter zu Fuß in Richtung der A3 bis zum Parkplatz Strietwald-Nord, verlor ihn dort aber aus den Augen. Die Besitzer des Gartengrundstücks stellten nachträglich fest, dass die unbekannten Täter das Gartentor und die Türen zu einer Gartenhütte aufgebrochen hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Höchstwahrscheinlich wurden die Einbrecher während der Tatausführung gestört.

Im Gegenverkehr Spiegel an Autos geschrammt

Hösbach. Auf der Staatsstraße 2307 auf Höhe der Zeppelinstraße kam es bereits am Freitagabend kurz nach 21:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Autoa jeweils mit den Seitenspiegeln im Gegenverkehr touchierten. Nach den Angaben eines 44-jährigen Mercedesfahrers fuhr der mutmaßliche Unfallverursacher im Kurvenbereich im Gegenverkehr, dabei mit zwei Reifen über der Mittellinie, wodurch es zur Berührung der beiden Fahrzeuge kam. Zum Fahrzeug des Unfallverursachers ist nichts bekannt. Dieser fuhr unverändert weiter. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Am Mercedes wurde ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro verursacht.

