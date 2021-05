21-jähriger Motorradfahrer bei Laufach schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Laufach wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Kurz nach 15.30 Uhr war der 21-Jährige mit seiner Yamaha auf der B26 von den Sieben Wegen kommend in Richtung Laufach unterwegs. In einer Rechtskurve stürzte der junge Mann, rutschte über die Gegenfahrbahn und prallte in die Leitplanke. Der Fahrer wurde unter seiner Maschine eingeklemmt, konnte jedoch von Ersthelfern noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte befreit werden.

Nach einer Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst wurde der Fahrer mit schweren Verletzungen in eine Fachklinik geflogen. Während der Rettungsarbeiten war die B26 kurzzeitig voll gesperrt, anschließend konnte der Verkehr bis zur Räumung der Unfallstelle auf einem Fahrstreifen vorbeifließen. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden, welcher sich auf mehrere Tausend Euro summiert.

Ralf Hettler